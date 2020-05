Banana expedida durante a cerca sanitária rendeu ‘extra’ de 9.200 euros

Os 3.846 cachos de banana num total de 102.582 Kg que passaram entre os dias 23 e 30 de Abril pelo Centro de Desinfecção do Carmo – iniciativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos -, permitindo assim a recolha da produção de banana e o seu pronto escoamento durante a vigência da cerca sanitária à Freguesia de Câmara de Lobos, rendeu aos produtores de banana câmara-lobenses um total de 9,232 euros de ‘rendimento extra’. Em causa o acréscimo de 9 cêntimos por quilo de banana que é pago pela GESBA até final do mês de Abril.

Caso fossem obrigados a ter de esperar pelo fim da cerca sanitária para poderem escoar as mais de 102 toneladas de banana produzida nas últimas duas semanas, perderiam, no mínimo, mais de 9.200 euros, montante correspondente ao diferencial que é pago à produção a partir do mês de Maio