Banana da Madeira presente na maior feira de frutas e vegetais do mundo

A banana da Madeira marca presença na maior feira de frutas e vegetais a nível mundial, a Fruit Logística, a decorrer em Berlim, entre hoje e sexta-feira (6 a 8 de Feveriero).

Trata-se de uma presença conjunta com as organizações que representam o sector na Região: GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda. (Banana da Madeira), ASPROCAN - Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias e a UGPBAN - Union des Groupements de Producteurs de Bananes de Guadeloupe & Martinique, no âmbito do programa europeu de promoção do símbolo gráfico das Regiões Ultraperiféricas, o símbolo RUP.

O símbolo identifica os produtos agrícolas provenientes das regiões ultraperiféricas da União Europeia (RUP) e foi criado pela UE para aumentar a competitividade destas regiões e reforçar a posição dos seus produtos agrícolas no mercado europeu, especialmente face a produtos de “países terceiros” (que não fazem parte da UE).

O símbolo RUP garante que os produtos são cultivados nesses territórios, respeitando os padrões de qualidade e segurança alimentar europeus, como é o caso da banana da Madeira.

De notar que a Europa consome 6,5 milhões de toneladas de bananas por ano. Deste total, 700 mil toneladas são provenientes das RUP - Regiões Ultra Periféricas da União Europeia, sendo que a banana da Madeira representa cerca de 20 mil toneladas/ano.

Trata-se de um mercado altamente competitivo, onde as produções Europeias têm uma forte concorrência de “países terceiros”, que eles podem produzir suas bananas a um custo menor e vendê-las a um preço menor: 1,1 milhão de toneladas vêm da África, e a América Latina é o maior fornecedor com 4,7 milhões de toneladas.

Para Jorge Dias, gerente da GESBA: “A presença na Fruit Logistica [o maior certame agrícola mundial] é uma oportunidade única para afirmar o valor dos produtos agrícolas das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, em particular a Banana da Madeira. Esta feira é também importante para procurar novos mercados e novos canais de distribuição, bem como para encontrar novas soluções logísticas que valorizem a qualidade e a sustentabilidade dos produtos alimentares”.

“Este é um importante momento para mostrar o trabalho que tem sido levado a cabo na promoção das bananas europeias, como é a Banana da Madeira, e para apresentar a sua diferenciação face a outros produtos concorrentes”, acrescenta Artur Lima, gerente da GESBA.

Na Madeira, 2.900 produtores cultivam cerca de 20 mil toneladas de bananas por ano.