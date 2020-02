O Juntos pelo Povo esteve no Caniçal, esta quinta-feira, 27 Fevereiro, onde relembrou as promessas do Governo Regional relativamente à redução de preço dos produtos no consumidor final. “Mais uma mentira do Governo PSD/CDS”, acusa o JPP.

“À semelhança, por exemplo, daquilo que sucedeu com os assistentes operacionais do SESARAM (que o Governo prometeu e não cumpriu, um suplemento salarial de 40 euros ao mês, a partir de Outubro de 2020) este Governo de coligação PSD/CDS continua a enganar população”, afirmou na ocasião Élvio Sousa.

O porta-voz da iniciativa, recordou que, “em 2019, o vice-presidente do governo, Pedro Calado, afirmou que o fim da TUP-Carga iria reduzir os custos de operacionalidade e iria baixar os preços dos produtos ao consumidor final, o que não veio a acontecer. Ou seja, não baixaram os preços dos produtos do supermercado, não baixou o frete para as empresas, nem os custos dos transportes marítimos como referiu o Governo”, insistiu o deputado.

E reforçou: “Este governo PSD/CDS iludiu a população com a promessa de baixar o preço dos bens do supermercado, mas, o que na verdade aconteceu, foi um aumento da rentabilidade das transportadoras que deixaram de pagar à Região a TUP- carga” e onde “o Governo PSD/CDS ainda injectou cerca de 4,2 milhões de euros”.

Entende o JPP ser “contraditório o discurso dos membros do Governo do PSD e CDS que se dizem preocupados com as receitas para o orçamento da Região quando, na verdade, nenhum se pronunciou sobre a situação do operador de estiva não pagar à Região qualquer dividendo há 28 anos, uma situação de claro proteccionismo e de total contradição”, concluiu o deputado.