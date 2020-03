Avisos de agitação marítima e de vento forte para a Madeira vigoram até às 06 horas desta quinta-feira

Os avisos de agitação marítima forte e de vento forte para a Madeira vigoram até às 06 horas desta quinta-feira, dia 19 de Março, segundo nota de imprensa enviada às redacções pela Capitania do Porto do Funchal baseada no Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Na costa Norte, as ondas poderão chegar aos 4,5 metros e na costa Sul aos dois metros.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, revela a nota de imprensa.