Continua em vigor o aviso de vento e agitação marítima forte na Madeira. De acordo com a Capitania do Porto do Funchal, o aviso mantém-se activo até às 18 horas de amanhã, 15 de Maio. As condições meteorológicas adversas apontadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, não aconselham saídas de embarcações, razão pela qual recomenda-se a sua permanência nos portos de abrigo.