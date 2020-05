Aviso de mau tempo no mar cancelado

A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de mau tempo no mar, que deveria vigorar até amanhã.

Segundo nota à comunicação social, após informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de que o aviso de visibilidade má tinha sido cancelado, deixa de ter efeito o anterior que estava em vigor para até a próxima madrugada.

Mesmo assim, “apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade”, deixa claro a nota.