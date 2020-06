Aviso amarelo para chuva antecipado para esta manhã

Foi antecipado para as 9 horas de hoje o aviso amarelo previsto para começar ao meio-dia em toda a Madeira e Porto Santo devido à muita chuva esperada e à trovoada. O aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera passa a laranja entre as 15 horas e as 21 horas desta quarta-feira e regressa novamente a amarelo após as 21 horas, mantendo-se assim até às 9 horas de amanhã.

Como seria de esperar, o dia será de céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes a partir do final da manhã e estão reunidas as condições favoráveis à ocorrência de trovoada. O vento será fraco a moderado, soprando até 25 km/h do quadrante Sul, rodando para o quadrante Norte a partir da tarde. No Funchal, conte igualmente com um dia cinzento, molhado e com trovoada pelo meio. O vento vai soprar inferior a 15 km/h. a temperatura máxima para hoje será de 24ºC, a mesma no Porto Santo.

Quanto ao mar, o IPMA prevê ondas de Noroeste com 1 metro na costa Norte e de Sudoeste inferiores a 1 metro, na costa Sul. A temperatura está nos 21/22ºC.