Aviso amarelo a partir de amanhã para agitação marítima

Depois da chuva, a agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos amarelos para a costa Norte e para o Porto Santo a entrar em vigor amanhã a partir do meio-dia e a manter-se até às 15 horas de sábado. Estão previstas ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros de altura.

Para hoje o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado, aguaceiros, sendo mais frequentes nas vertentes Norte e nas terras altas e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao início da manhã. O vento será moderado (20 a 35 km/h) de Nordeste, rodando gradualmente para Noroeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) no extremo Leste da ilha da Madeira, até ao início da manhã, e nas terras altas.

O Funchal deverá contar igualmente com períodos de céu muito nublado, mas aqui acompanhados de vento fraco (inferior a 15 km/h). A temperatura máxima chega aos 20ºC no Funchal, aos 18ºC no Porto Santo. A mínima será de 14ºC nos dois locais.

Entre os 14ºC e os 20 está também Câmara de Lobos e entre os 18ºC e os 20ºC estão nesta quinta-feira Machico e Santa Cruz. Ponta do Sol tem máxima de 19ºC e mínima de 15ºC. O Caniçal e o Porto Moniz vão registar valores entre os 17ºC e os 13ºC, Santana e Ponta do Pargo entre os 16ºC e os 12ºC. São Vicente tem a maior variação de temperatura, com mínima de 12ºC e máxima de 18ºC.

A temperatura da água do mar não sofreu alterações, continua entre os 18/19ºC. Hoje a costa Norte apresenta ondas de Nordeste com 2 a 3 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste. Na costa Sul serão de Sueste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Sudoeste.