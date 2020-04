Avião da Força Aérea aterra na Madeira com meia tonelada de material de protecção

O avião C295 da Força Aérea Portuguesa aterrou hoje no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, trazendo cerca de meia tonelada de material operacional e equipamento de protecção individual, com destino ao Comando Operacional, ao Regimento de Guarnição N.º 3 do Exército e ainda ao Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana.

O transporte deste material insere-se na missão de apoio da Força Aérea Portuguesa à Região, coordenada pelo Comando Operacional da Madeira, que já transportou, até ao momento, quase 8 toneladas de material diverso entre o continente e a Região Autónoma da Madeira, fundamental para o combate à Covid-19.