Cerca de 67 cidadãos dinamarqueses aterraram no Aeroporto do Porto Santo, pouco antes do meio dia, para um período de férias na Ilha Dourada.

À saída do voo foram realizados uma série de procedimentos médicos para despiste de eventuais casos de Covid-19, levados a cabo pelos profissionais do centro de saúde local.

O DIÁRIO tentou averiguar mais pormenores junto da equipa médica, mas o correspondente no local foi impedido pelas entidades aeroportuárias.

Sabe-se ainda que estava prevista a chegada de mais passageiros, que cancelaram a viagem à última da hora.

Neste momento o número de casos confirmados em Portugal de infecção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.

Segundo a Direcção-Geral da Saúde (DGS), dos 1.308 casos suspeitos, 172 aguardam resultado laboratorial.

Há ainda 5.674 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Na Madeira ainda não há confirmados, mas um estrangeiro proveniente do Luxemburgo deu entrada esta manhã no Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e foi colocado na ‘sala zero’, para que fosse feita a transferência para a zona de Medicina Nuclear onde está a área de isolamento destinada a casos suspeitos de contágio por coronavírus.