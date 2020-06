Avaria motiva corte de água no Pico das Romeiras

“Devido a uma avaria de última hora na área de influência do reservatório municipal das Romeiras, em Santo António, o abastecimento de água na zona do Pico das Romeiras estará condicionado ao longo das próximas horas, até que seja possível concluir esta intervenção urgente”, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) em nota de imprensa.

A autarquia refere que os serviços técnicos das Águas do Funchal “já estão no terreno no sentido de resolver o problema e procurarão repor o abastecimento com a maior celeridade possível”.