Avaria em cabo subterrâneo de alta tensão motiva intervenção urgente da EEM em São Martinho

“A Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) irá proceder a uma intervenção urgente na freguesia de São Martinho, com a abertura de dois troços de vala, um no Caminho de São Martinho e outro no Caminho das Virtudes, na sequência de uma avaria num cabo subterrâneo de alta tensão”, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) numa nota dirigida à imprensa.

A intervenção começou, esta quarta-feira, 27 de Fevereiro, no Caminho das Virtudes e deverá decorrer durante as próximas duas semanas, com condicionamento parcial do trânsito nos locais referidos.

Na mesma nota a autarquia “agradece a compreensão de todos”.