Uma avaria numa célula fotoeléctrica deixou às escuras duas das principais ruas da cidade do Funchal. As Ruas 31 de Janeiro e 5 de Outubro, entre a Ponte Nova e a Ponte do Bazar do Povo estão às escuras devido a esta avaria.

O alerta foi dado à Empresa de Electricidade da Madeira às 21h52, altura em que duas equipas foram enviadas para o terreno de forma a solucionar o problema.