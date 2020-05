Autoridades fiscalizam e sensibilizam comerciantes na Madeira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) estão a fiscalizar e sensibilizar os comerciantes madeirenses nesta manhã de segunda-feira tendo em vista aquelas que são as novas regras e normas de higiene e segurança decretadas pelo Governo Regional da Madeira. Já visitaram pelo menos um dos principais centros comerciais, no Funchal, e também percorreram a Rua Dr. Fernão de Ornelas.

Recorde aqui quais as normas em vigor:

Regras para o comércio

a) Obrigatoriedade do uso de máscara para quem presta o serviço (trabalhadores) e quem recebe o serviço (clientes) no interior dos espaços comerciais;

b) Adopção de medidas de higiene e desinfecção de todos os equipamentos no interior dos estabelecimentos;

c) Todas as entidades patronais e empresários deverão obrigatoriamente garantir que os seus trabalhadores controlam a sua temperatura corporal duas vezes por dia: no início do período de trabalho e no fim do dia de trabalho;

d) Todos os estabelecimentos comerciais ficam limitados a um terço da sua capacidade, quer em número de pessoas, quer em número de lugares de estacionamento;

e) Quer dentro, quer no acesso ao estabelecimento é obrigatória a manutenção das regras de distanciamento social;

Centros Comerciais

a) Todos os centros comerciais devem de ter um plano de contingência;

b) Aplicam-se nos centros comerciais todas as regras anteriormente referidas devendo esses estabelecimentos seguir para o comércio o rácio internacional de uma pessoa por cada 25 metros quadrados de área útil;

c) Os centros comerciais devem de criar zonas separadas de entrada e saída de pessoas e veículos. Devem igualmente criar zonas de circulação no interior que evitem o cruzamento de pessoas. Devem também afixar sinaléctica para o cumprimento das regras de distanciamento social;

d) São obrigados a ter equipamentos permanentes de desinfecção e higienização de todas as áreas comuns, como elevadores, caixas de multibanco, escadas rolantes, sanitários, entre outros;

e) Até determinação do Governo Regional em contrário, as zonas de restauração, cafetaria e afins permanecerão encerradas, permitindo apenas o serviço de take-away;

Barbearias, cabeleireiros, centros de estética e institutos de beleza

Para além de todas as medidas referidas para o comércio e prestação de serviços em geral, deverão cumprir as seguintes normas:

a) Assegurar a prévia marcação a fim de evitar concentrações de pessoas em espera, o que é proibido;

b) Desinfecção obrigatória de todos os utensílios e equipamentos após cada cliente;

c) Assegurar o distanciamento social entre clientes, garantindo apenas 1/3 da ocupação dos estabelecimentos;