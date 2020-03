Autoridades criticadas pela falta de consonância horária nas sucessivas medidas impostas para fecho dos estabelecimentos

Em Machico o sector da restauração queixa-se da falta de consonância na sucessão de medidas transmitidas nos últimos dias quanto ao horário de fecho dos estabelecimentos. Fábio Câmara, empresário do sector, deu conta da sua insatisfação através da sua página pessoal na rede social Facebook. Não está contra as medidas preventivas, mas agastado com a falta de sintonia entre as diferentes entidades e autoridades que emitiram ordens.

Eis o teor do desabafo: “Infelizmente a desinformação está a nos matar devagarinho. 13 Mar, Governo Regional Madeira aplica medidas para restauração de fecho as 23h; 14 Mar, Governo da República aplica 21h para restauração. PSP (administração interna) vem avisar dia 14 na Madeira que é para fechar às 21h; 15 Mar, Câmara Municipal Machico e Protecção Civil Machico publicam horário de fecho às 23h para restauração; 15 Mar, PSP passa às 22:20: vem identificar responsável porque horário foi publicado em Diário da República e foi informado dia 14 Mar. Agora somos obrigados a acompanhar as leis hora a hora e temos que saber afinal quem manda. É o Alburquerque, o Costa, o Marcelo, a PSP, a Câmara Municipal ou o .... Organizem-se! Estamos aqui para fazer a nossa parte, basta dizer e iremos cumprir, não percam tempo com identificações e etc. Cuidem-se”