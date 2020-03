A Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), em articulação com todos os operadores de Transporte Público Rodoviário de Passageiros (Horários do Funchal, Companhia dos Carros de São Gonçalo, Empresa de Automóveis do Caniço, SAM e Rodoeste), anunciou que, a partir do próximo sábado, dia 28 de Março, o transporte público de passageiros passa a realizar-se, em todos os dias da semana, com os itinerários e horários relativos ao dia de domingo.

“As medidas de confinamento social impostas pelo estado de emergência têm contribuído para uma redução significativa do número de passageiros transportados. Trata-se, assim, de um ajustamento necessário que permitirá assegurar uma reserva de motoristas para necessidades futuras, garantido a continuidade da prestação do serviço público de transporte de passageiros na Região”, justifica a DRETT em comunicado do Gabinete do Secretário Regional de Economia.

“Reconhecendo a existência de passageiros que se mantêm a trabalhar, diariamente, todas os operadores assegurarão os reforços que se revelem necessários, nas horas de maior afluência, de forma a cobrir a procura pendular entre o domicílio e o local de trabalho”, acrescenta a entidade.

No caso particular da Empresa de Automóveis do Caniço, poderão existir ajustamentos adicionais de itinerários e horários, refere a DRETT, aconselhando os passageiros a contactar as respectivas empresas de transporte público através de e-mail ou telefone.

“Esta alteração de carreiras e horários, apesar de provisória, manter-se-á enquanto as circunstâncias de combate ao Covid-19 se justificarem. Assim como se mantém a obrigação da redução da lotação a um terço da capacidade de cada autocarro”, sublinha a Direcção Regional, apelando uma vez mais a todos os cidadãos, “para que adoptem uma postura responsável e que, enquanto vigorar o estado de emergência, apenas se desloquem de transporte público caso seja estritamente necessário”.