Na sequência da paragem económica decorrente da pandemia de covid-19, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos tem registado um aumento dos pedidos de apoio de ajuda alimentar por parte das famílias do concelho. Perante a situação, a autarquia veio hoje anunciar que levará a cabo uma campanha de recolha de alimentos que serão entregues a agregados sinalizados.

Nesse sentido, “a selecção das famílias será articulada com a rede de parceiros sociais do concelho, de forma a evitar a duplicação de apoios e garantir o apoio às famílias com reais necessidades decorrentes da pandemia”, esclarece o município em nota de imprensa.

A Câmara Municipal recorda que “tem ajudado as famílias do concelho em articulação com as restantes entidades, quer através da atribuição de cartões de compras, quer através do apoio alimentar directo”. No entanto, “dado o grande volume de cidadãos e empresas que demonstraram interesse em doar géneros alimentares e outros, foi decidido dar início à referida campanha”.

“Desde o início do estado de emergência temos respondido às solicitações das famílias do nosso concelho com recurso ao orçamento municipal. De vários sectores da sociedade surgiram várias demonstrações de solidariedade, que não pudemos atender mais cedo devido à situação da cerca sanitária na freguesia sede de concelho, que impediu a entrada de tais bens”, realça Sónia Pereira, vice-presidente da autarquia com o pelouro da intervenção social.

De referir que as entregas de donativos poderão ser feitas no Centro Comunitário Vila Viva (CCVV), localizado na Alameda do Mercado (piso superior do Mercado Municipal do Estreito), ou na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos (BMCL), localizada na Avenida da Autonomia.

A autarquia disponibiliza-se também para recolher os bens nas empresas que manifestarem interesse em colaborar.

Para mais informações ou agendamento de recolhas/entregas, os cidadãos e empresas interessados poderão contactar o CCVV, através do número 291 947 416, ou a BMCL, 291 910 130, ou ainda enviar mensagem de correio electrónico para [email protected]