Autarquia do Funchal investe na requalificação da Escola de São Martinho

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Rúben Abreu, que tutela o pelouro das Obras Públicas na autarquia, acompanhou, esta semana, os trabalhos de melhoramento das instalações educativas da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de São Martinho.

“Estamos a realizar duas intervenções importantes para esta escola, e que consistem na requalificação da sala de expressão musical e dramática, onde estamos a aplicar no teto e nas paredes, um revestimento em cortiça, que irá permitir isolar acusticamente a sala, e ainda a colocação de um espelho numa das paredes, para permitir que os alunos possam observar-se enquanto estão a trabalhar movimentos”, disse.

“A segunda parte destas intervenções está a acontecer no pátio exterior, com a substituição da antiga cobertura deste espaço, por uma nova estrutura metálica, que será posteriormente coberta com chapas em policarbonato translucido, que possibilita a entrada de luz natural, dotando esta área recreativa e de prática desportiva, com melhores condições de segurança e conforto. O encaminhamento das águas pluviais provenientes das coberturas existentes e a colocar, também serão alvo de intervenção, de forma a melhorar o seu escoamento”, continuou.

O autarca salienta que a Câmara Municipal do Funchal tem estado atenta às necessidades das escolas do concelho, realizando diversas intervenções de requalificação e beneficiação dos estabelecimentos de ensino, enaltecendo que “a educação é uma das áreas que o nosso executivo tem como prioritária”.

De referir que as intervenções naquela escola representam um investimento municipal de cerca de 8500 euros, e estarão concluídas no final do corrente mês.