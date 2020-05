Autarquia de Machico promove auscultação aos comerciantes

A Câmara Municipal de Machico promoveu, no passado sábado, uma auscultação aos comerciantes do concelho, no sentido de se inteirar das principais preocupações dos empresários locais. Esta auscultação, que teve lugar no Museu da Baleia, surge num momento em que estes se preparam para abrir portas, já nesta segunda feira, num contexto de incertezas e muitas expectativas face a esta retoma da actividade.

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Franco, fez um enquadramento da situação financeira do município e solidarizou-se com todos os empresários, anunciando um conjunto de apoios que irão contribuir para alavancar este recomeço da actividade.

A entrega a cada empresa do município, nos ramos de comércio e serviços, de um pack de protecção (máscaras, desinfetante, luvas) é um desses apoios.