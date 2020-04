Autarquia de Machico entrega 20 cartões Abem ao domicílio

A Câmara Municipal de Machico, no âmbito do protocolo que assinou com a Associação Dignitude, entregou esta terça-feira, dia 28 de Abril, 20 novos Cartões Abem - Rede Nacional do Medicamento.

Tendo em conta que a covid-19 impossibilitou que os munícipes se deslocassem, como é habitual, aos Paços do Concelho a fim de receberem o seu exemplar, a autarquia através do Presidente Ricardo Franco, da vereadora com o Pelouro Social, Mónica Vieira, e ainda com a assistente social, Sandra Canada, deslocou-se à casa de cada uma das 20 pessoas contempladas por este apoio a fim de lhes entregar os cartões.

Até ao momento, a autarquia revela que já entregou 138 cartões, mas ainda assim o Gabinete de Apoio Social continua disponível para receber novas candidaturas para análise.

Recorde-se que o Cartão Abem pode ser utilizado em todas as farmácias do concelho, facilitando assim a aquisição dos medicamentos que se prescritos a esta população, com carências económicas, portadora de problemas de saúde.