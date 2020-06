A Câmara Municipal de Machico congratula o ilustre filho da terra, Cardeal Dom Tolentino Mendonça, por ter vencido o ‘Prémio Europeu Helena Vaz da Silva 2020’, manifestando enorme satisfação e orgulho por mais este reconhecimento europeu pela difusão, defesa e promoção do património Cultural da Europa.

Na atribuição do prémio, os membros do júri declararam ter ficado “impressionados com a capacidade que Tolentino Mendonça demonstra ao divulgar a Beleza e a Poesia como parte do património cultural intangível da Europa e do mundo”.

De recordar que D. Tolentino Mendonça, ordenado cardeal em 2019, presidiu este ano às comemorações do Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas, fazendo uma breve referência às suas raízes, nomeadamente à sua avó materna, que, sendo de origem humilde, foi uma verdadeira fonte de inspiração e “a sua primeira biblioteca”.

Em Dezembro de 2019, o Município recebeu calorosamente o Cardeal nos Paços de Concelho e atribuiu-lhe o nome de uma Rua - Rua D. Tolentino - como “reconhecimento do seu meritório trajecto eclesiástico, literário e humanista que muito honra Machico as suas gentes”, refere a Autarquia através de nota de imprensa, e endereça a D. Tolentino Mendonça “as maiores felicitações, fazendo votos que continue, com a humildade que o caracteriza, a ser uma das vozes mais originais da literatura contemporânea portuguesa”.