Autarquia de Machico aprova contas de 2019 e dá mostras de “gestão rigorosa”

Na reunião de câmara do Município de Machico, realizada ontem, foi aprovada a conta de gerência relativa ao ano económico de 2019. “Revela aquilo que tem sido a continuidade da gestão rigorosa, responsável e prudente do actual executivo socialista” releva nota da referida autarquia, sublinhando ainda o parecer do Revisor Oficial de Contas que certificou as referidas contas sem qualquer reserva ou reparo. “Algo que as gestões PSD do passado nunca almejaram”.

Refira-se que a média da execução orçamental atingiu os 94%, bem diferente da gestão PSD em 2012 que previu um orçamento de 30 milhões de euros e apenas executou 36% desse mesmo orçamento.

Esta prestação de contas espelha também o cumprimento do pagamento do serviço de dívida (acordos de pagamento a fornecedores e empréstimos bancários), herdada em 2013, tendo sido saldado, em 2019, o valor de 1,9 milhões de euros, pelo que o total da dívida no final deste exercício económico era de 2,6 milhões de euros.

De acordo com a mesma nota, outro aspecto que ressalta da conta de gerência “é a continuidade da redução da carga fiscal aos nossos munícipes, contrariamente áquilo que o PSD tenta induzir a população, facilmente desmentido por aquilo que tem sido a prática desta vereação ao longo dos últimos anos, nomeadamente com a manutenção do IMI na taxa mínima (0,3%), a implementação do IMI familiar, bem como a devolução de 20% da participação variável do IRS aos nossos contribuintes”.

Quanto a investimento, a conta de 2019 reflecte um montante de 1,2 milhões de euros, aplicados mormente em obras de proximidade e de valor inequívoco para a população, conforme foi compromisso assumido para este mandato.

“Em suma, apresentou-se esta conta de gerência de 2019, que em termos da certificação legal de contas não deixa qualquer margem para dúvidas quanto ao seu efectivo rigor, ficando muito mal aos responsáveis laranja pôr em causa a idoneidade e a isenção do Fiscal Único e do Serviço Municipal de Contabilidade”, conclui o Executivo de Machico.