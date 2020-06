É uma revelação que acaba de ser feita por Pedro Coelho, presidente da autarquia câmara-lobense, no programa ‘Debate da Semana’ da TSF-M (100FM). A propósito do foco de poluição e contaminação na foz dos Socorridos, que o DIÁRIO revelou em primeira mão na passada terça-feira na sua edição ‘on-line’ e que tem tido desenvolvimentos na edição impressa, o autarca diz que a sua Câmara Municipal vai pedir explicações e informações à Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (SRAAC), à Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) e à Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Num programa que contou com a presença de Miguel Silva Gouveia, precisamente o presidente da CMF, o autarca Pedro Coelho diz pretender saber mais dados sobre esta situação para tomar eventuais medidas, já que este caso decorre na fronteira com Câmara de Lobos.

Recorde-se que a CMF já comunicou formalmente ao Ministério Público (MP) o foco de poluição com resíduos oleosos no subsolo que foi identificado no terreno recém-adquirido pela autarquia funchalense à EEM, e onde está prevista a obra municipal de construção da Estação Elevatória de Águas Residuais (ETAR) dos Socorridos.

Miguel Silva Gouveia diz que a autarquia vai fazer recolha de amostras e análises laboratoriais e remeterá tudo à Justiça, aliás, conforme já tinha noticiado o DIÁRIO.