Aulas presenciais só para o ano

As aulas presenciais já acabaram este ano, pelo menos para os alunos até ao 10.º ano lectivo. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícia revela que apenas os alunos do 11.º e 12.º anos poderão regressar em breve às escolas, sendo que os restantes só no próximo ano lectivo, em Setembro. Os ATL e campos de férias no Verão são para já uma incógnita, ao contrário do valor das mensalidades das creches neste mês de Maio, que será assumido pelo Governo Regional, tal como já havia acontecido em Abril passado.

Além das escolas, esta é também uma semana decisiva para reabertura das igrejas. Segundo a diocese, o regresso das missas com fiéis está ‘em cima da mesa’, mas com condições: uso de máscaras obrigatório e controlo de lotação à porta dos templos.

Num dia em que voltou a não haver casos positivos de covid-19 na Região houve outras razões para festejos, mas com segurança. O Nacional está de regresso aos maiores da I Liga de Futebol profissional. Um ano depois de descer de divisão, alvinegros festejaram subida sem abraços nem adeptos na bancada, mas houve festejos nas ruas.

Ainda no que concerne a pandemia, fique a saber que o Governo Regional quer concentrar tudo o que fez num único diploma. A proposta de decreto legislativo sobre combate à covid-19 ainda não ouviu os parceiros sociais e já não é debatida hoje no Parlamento, que reúne em modelo ‘low cost’.

Certo é que a pandemia tem tido efeitos nefastos nas economia regional. Na Ribeira Brava, o comércio “está mal. Muito mal”. Um pronto-a-vestir da vila recebeu apenas dois clientes em dois dias. Filas só mesmo para o supermercado e para os Correios.

