Auditório da Escola da Apel acolhe ‘Eu represento a minha História...’

A Secretaria Regional de Educação, através do Projecto História da Madeira da Direcção Regional de Educação, organiza o IV Concurso ‘Eu represento a minha História...’, que terá lugar, quarta-feira (22 de Maio), no auditório da Escola da Apel, entre as 9h30 e as 13 horas, cujo objectivo é promover o conhecimento e a valorização da História e Cultura Regionais.

O concurso, este ano subordinado ao tema ‘A Madeira e o Mar – 600 Anos de História’, abrange diferentes formatos, desde música, dança, teatro e vídeo, e destina-se aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário da Região Autónoma da Madeira. Nesta edição, serão apresentados trabalhos que envolveram a participação de cerca de 125 alunos e 30 professores.

A temática subjacente ao concurso ‘Eu represento a minha História...’ visa um estudo mais efectivo da História Regional e Local e pretende proporcionar aos alunos uma perspectiva diferente das temáticas regionais, com enfoque nas comemorações dos 600 anos da Descoberta da Madeira. Os trabalhos apresentados são originais e contam com a colaboração de, pelo menos, um professor responsável, que orientou e procurou envolver os alunos numa dinâmica de valorização e reconhecimento da identidade local enquanto herança cultural que deve ser preservada. Pretende-se assim, desafiar e envolver os discentes num processo de aprendizagem que consolide as temáticas por eles seleccionadas e que remetem para as suas raízes culturais.

O júri do concurso será constituído por representantes das áreas da educação e da cultura, que terão como missão distinguir os melhores trabalhos, premiados pelo seu mérito, nos diferentes níveis de ensino.

Refira-se que as escolas participantes neste IV Concurso são a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar (EB1/PE) da Achada, a EB1/PE da Calheta, Escola Básica e Secundária (EBS) Padre Manuel Álvares, a EBS Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, a Escola Básica e Secundária com Pré-escolar (EBS/PE) da Calheta, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos (EB23) da Torre, a EB23 do Estreito de Câmara de Lobos, a EBS/PE de Santo António e Curral das Freiras, a EBS de Santa Cruz e a Associação Grupo Cultural Flores de Maio.

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, assistirá ao início do concurso.