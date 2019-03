Atribuição de apoios a todos os níveis de ensino na Ribeira Brava em discussão pública

O Projecto de Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios a Creche, Jardins de Infância, Ensino Pré-Escolar, Básico e Secundário da Ribeira Brava vai para discussão pública, durante 30 dias, tendo já sido publicado o respectivo anúncio em Diário da República. Um período que deve começar a ser contado amanhã. O projecto foi aprovado em reunião de Câmara no dia 7 de Fevereiro.

Como é explicado no anúncio, que leva a assinatura do presidente Ricardo Nascimento, nos 3ª dias da aprecição pública do documento, “poderão os interessados consultar na Secretaria de Expediente Geral ou no sítio da internet (www.cm-ribeirabrava.pt) o mencionado projecto e sobre ele serem formuladas, por escrito, as sugestões que se entendam, as quais deverão ser dirigidas ao presidente da Câmara”.