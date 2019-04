Associação ‘Os Grandes Azuis’ inaugurou hoje sala snoezelen

A Associação ‘Os Grandes Azuis’ inaugurou hoje um novo espaço, nomeadamente a sua nova sala snoezelen.

Esta cerimónia contou com a presença do Secretário regional da Saúde Pedro Ramos que elogiou o trabalho feito por esta associação, no apoio a 26 crianças com autismo e lembrou que o Governo Regional irá continuar a apoiar esta instituição tal como o fez em 2018.

De referir que este novo espaço, a sala snoezelen, é uma sala equipada com material para estimulação sensorial. É um local feito de luz, sons, cores, texturas e aromas, onde os objectos são coloridos e disponibilizados para serem tocados e admirados.

Dado o nível elevado de dependência destas crianças com necessidades educativas especiais, é necessário proporcionar ambientes propiciadores de aquisição de competências, libertos das exigências curriculares.

Os resultados positivos, revelados pela investigação na área da estimulação sensorial, têm contribuído para a crescente importância do snoezelen enquanto tratamento complementar à intervenção clínica- reabilitação. A estimulação sensorial é utilizada como promotora de relaxamento e lazer, especialmente aos que estão em processos demenciais e também, numa vertente preventiva e de alívio da dor ou facilitadora de aprendizagens ou descoberta de emoções e reações. Os meios utilizados possuem uma forte capacidade de estimulação, actuando em múltiplos circuitos neocorticais, a nível da propriocepção, sistema vestibular e cinestésico. O snoezelen é, sem dúvida, um campo fértil de buscas, de descobertas e possibilidades para a promoção de maior qualidade de vida.

CMF equipou novo espaço para pessoas com autismo

O espaço, inaugurado hoje que se comemora o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, visa contribuir para a estimulação sensorial e diminuição dos níveis de ansiedade e de tensão que normalmente afetam as pessoas com esta condição, assumindo-se como uma oferta determinante para o serviço prestado pela instituição.

Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, aproveitou o momento para enaltecer que este tipo de investimento na qualificação da resposta das instituições do concelho “é uma questão de cidadania e de promoção da igualdade de direitos, porque as pessoas com autismo têm direito a ter um projeto de vida, objetivos e sonhos, e as instalações que lhes prestam apoio, devem salvaguardar isso.”

“A Câmara Municipal do Funchal cumpriu, assim, o seu propósito e o seu papel que passa por apoiar, não só as associações de solidariedade social do concelho, mas especialmente as nossas famílias, ajudando a autonomizar cidadãos como nós, que devem ter um papel ativo na sociedade.”