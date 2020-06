Associação Empresarial do Porto Santo acredita num tecido empresarial forte na ilha

Pedro Calado deu posse aos novos órgãos sociais, da Associação Empresarial do Porto Santo (AEPS), esta manhã pelas 11 horas, no Largo do Pelourinho.

No seu discurso, a presidente da direcção da AEPS explicou “que associação surge da necessidade generalizada de representação deste sector [empresarial] na ilha e da percepção de um acumular de problemas com que se deparam diariamente as micro-empresas insulares”.

“A associação surge sem fins lucrativos, mas criada com objectivo de criar e promover o desenvolvimento do Porto Santo, estimulando a procura do destino e defendendo o comércio e a indústria da ilha”, reforçou Rafaela Melim.

“Acreditamos que um tecido empresarial forte, unido e consistente e empreendedor e aberto a novas sinergias pode superar os desafios de uma economia global”, sublinhou.

Na sua intervenção, a presidente da direcção pediu também ao Governo Regional a redução da taxa reduzida do IVA dos actuais 22% para 5%, “trazendo assim uma melhor liquidez financeira e tornado as nossa empresas mais saudáveis”.

Rafaela Melim deixou igualmente um desafio às empresas locais para que “participem activamente para juntos preparamos novas estratégias o futuro a médio e a longo prazo, porque unidos encontraremos soluções, podendo nos antecipar aos desafios, temos de ter a humildade com outras pequenas ilhas espalhadas pelo mundo que se dedicam como nós ao Turismo”.

Para além de Rafaela Melim estiveram também presentes na tomada de posse da Associação Empresarial do Porto Santo, Miguel Matos, presidente da assembleia-geral da AEPS, Noélia Santos, presidente do Concelho Fiscal, entre diversas entidades locais e regionais.