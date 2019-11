Associação do Caminho Real da Madeira fez caminhada do Dia de Todos os Santos

A Associação do Caminho Real da Madeira (ACRM) organizou, esta sexta-feira, Dia de Todos os Santos, uma iniciativa que levou 52 dos seus associados e entusiastas do pedestrianismo a uma caminhada de cerca de sete quilómetros pelas deslumbrantes paisagens da costa Norte da ilha da Madeira, fez saber ao DIÁRIO, Miguel Silva Gouveia, presidente da ACRM.

A Igreja do Arco de São Jorge serviu de ponto de encontro, local onde começou a caminhada. Os caminheiros percorreram o Caminho Real 23 (CR23), nas palavras de Miguel Silva Gouveia, “serpenteando a inigualável Vereda da Entrosa, passando por São Cristóvão e subindo até à Igreja da Boaventura”. Depois da contemplação do templo, explicou ainda o presidente da ACRM,, o passeio seguiu pelo vale alcantilado da Ribeira do Porco, no Caminho Real 27 (CR27), “que em outros tempos conduzia as gentes do Norte até o Funchal pelo Curral das Freiras”.

O percurso terminou no sítio da Falca e seguiu-se o ritual do Pão por Deus “saciando a fome com uma deliciosa sopa de cevadinha, magistralmente confeccionada pela D. Lúcia”. Houve também degustação de vinho novo e partilha de frutos típicos da época.

O próximo evento está previsto para dia 30 de Novembro, sobre o qual a ACRM divulgará mais detalhes em breve.