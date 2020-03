Associação denuncia utilização abusiva da quadra de futevólei na Praia Formosa

A AFRAM- Associação de Futevólei da Madeira emitiu um comunicado em que se demarca da “utilização abusiva, nesta altura de emergência nacional, do espaço destinado à prática do Futevólei, na Praia Formosa”.

Com a autorização da Frente-Mar Funchal, a AFRAM montou na Praia Formosa um espaço para a prática do Futevólei. “Foi com enorme desilusão que constatámos através da comunicação social que este espaço está a ser utilizado nestes dias de recolhimento por pessoas alheias à AFRAM e à modalidade”.

Apesar de alheios ao sucedido, a AFRAM vem publicamente “lamentar esta utilização abusiva e irá, nos próximos dias, proceder à retirada da rede deste espaço, prometendo voltar a colocar a mesma assim que a prática desportiva em espaços ao ar livre seja permitida”.