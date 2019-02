Associação de Promoção da Madeira lança vídeo para dar os parabéns a Cristiano Ronaldo

Para assinalar o trigésimo quarto aniversário do madeirense mais ilustre, Cristiano Ronaldo, a Associação de Promoção da Madeira elaborou um vídeo, que partilha hoje nas suas redes sociais, felicitando o madeirense neste seu dia de aniversário. Uma acção que pretende reconhecer o percurso incrível do melhor jogador do mundo, mas acima de tudo agradecer pelo contínuo apoio que tem dado à sua terra natal.

Fazendo uma forte referência ao famoso ‘SIIII’ de Cristiano Ronaldo, este conteúdo contou com a colaboração de cerca de 16 madeirenses que participaram nesta homenagem ao craque, replicando o conhecido grito. Algumas das personagens são “velhos conhecidos” do aniversariante o que será, para o Cristiano Ronaldo, uma agradável surpresa.

O vídeo foi gravado em diferentes locais emblemáticos do arquipélago, escolhidos com o objetivo de mostrar um pouco da diversidade e da beleza natural da Madeira. Desta forma a Associação de Promoção da Madeira não só felicita o Cristiano Ronaldo no dia do seu aniversário, mas mostra também alguns dos pontos mais relevantes do destino.

“O Cristiano, para além de ser um atleta fabuloso, que irá ficar para a história como um dos melhores de todos os tempos, é um madeirense orgulhoso e que muito tem colaborado com a Madeira, em particular, na sua divulgação como destino turístico de excelência. Desta forma, consideramos que o seu aniversário seria o momento ideal para fazermos esta pequena homenagem e agradecer toda a sua colaboração”, afirma Roberto Santa Clara, diretor Executivo da Associação de Promoção da Madeira.

A divulgação do vídeo terá lugar no Facebook, Instagram e Youtube, tendo o conceito criativo deste projecto sido desenvolvido pela Y&R.