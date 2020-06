Associação de Promoção da Madeira aprova contas de 2019 por unanimidade

O Conselho Consultivo da Associação de Promoção da Madeira aprovou hoje, por unanimidade, as contas de 2019. A reunião serviu ainda para que os conselheiros que representam o sector tivessem conhecimento de todo o trabalho que a Associação de Promoção está a desenvolver no ano de 2020, em particular depois das circunstâncias provocadas pela pandemia da Covid-19.

“Foi uma reunião muito produtiva, onde houve uma explicação detalhada de todas as acções que estão a ser realizadas, onde se deu a conhecer os planos imediatos e de médio prazo relativamente ao destino Madeira e na qual também se receberam opiniões e sugestões”, disse o secretário do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, realçando o facto de o sector falar a “uma só voz” e “consciente da realidade” e das decisões tomadas pelo Governo Regional, nomeadamente aquelas relacionadas com as acessibilidades. “Há, por exemplo, unanimidade relativamente à questão dos testes para se entrar na Madeira”.

No final da reunião, o governante deu conta ainda da “sintonia” existente no sector privado em relação às opções públicas que têm vindo a ser tomadas. Uma sintonia que só tem sido alcançada porque o Turismo aposta em “conversações permanentes” com os agentes do sector. “Isto traz robustez a essas decisões e coloca-nos como sector unido e focado no relançamento”.