Associação de Apicultores da Madeira e Porto Santo pedem adaptação da legislação nacional

O Grupo Parlamentar do PSD ouviu hoje, 25 de Junho, as principais preocupações e reivindicações da Associação de Apicultores da Madeira e Porto Santo (AAMPS), em especial a necessidade de adaptação à Região da legislação nacional referente à actividade, sobretudo no que diz respeito à densidade das colmeias e apiários e a distância em que podem ser colocadas relativamente às habitações, uma vez que a realidade regional é diferente da do território nacional.

A sanidade apícola foi outra das preocupações manifestadas, tendo em conta que a doença que tem afectado as colmeias, influencia não só a produção como também a qualidade do mel.

Nesta reunião, foi ainda apontada como boa medida, o anúncio do Governo Regional para o apoio aos apicultores, através da cedência de produtos fitofármacos.