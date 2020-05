Assista em directo ao webinar sobre certificação Internacional de boas práticas da APM

A Associação de Promoção da Madeira (APM) está a promover, neste momento, através da plataforma Zoom, um ‘webinar’ sobre Certificação Internacional de boas práticas na gestão de riscos biológicos na R.A.M, que tem como oradores Nuno Vale, Director Executivo da APM e Rui Cordeiro, Director da SGS Group.

A iniciativa que surge na sequência da decisão de avançar com um processo de certificação internacional independente de boas práticas na gestão de riscos biológicos, para as empresas do sector turístico na Madeira e pode ser acompanhada em directo.