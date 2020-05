Assista aqui ao debate sobre os desafios da hotelaria no Norte da Madeira

Como é habitual às quartas-feiras, o Debate DIÁRIO olha para o Turismo.

Desta feita, vamos saber se ‘Vai ficar tudo bem na hotelaria no Norte da Madeira?’, com os contributos de Pedro Milheiro Costa - Quinta do Furão (Santana); Eustáquio Gonçalves - Estalagem do Mar (São Vicente) e Monte Mar Palace (Ponta Delgada); Joel Freitas - Solar da Bica (Lameiros- São Vicente); Filipe Fernandes – Aqua Natura (Porto Moniz).

Para ver e ouvir a partir das 10h na nossa plataforma digital e na nossa página de Facebook.