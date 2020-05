Assista aqui ao debate em directo sobre política regional

‘Vai ficar tudo bem na política regional?’ é o mote para a conversa de hoje com Jaime Filipe Ramos, Miguel Iglésias, Élvio Sousa, Lopes da Fonseca e Ricardo Lume.

Num contexto de crise em que o presidente do Parlamento assumiu que “é tempo de a Assembleia assumir um outro papel” e em que a ALM aprovou, com votos favoráveis do PSD e do CDS e votos contra da oposição, as alterações ao regimento que vão permitir que os plenários funcionem com um terço dos deputados eleitos queremos saber o estado da política regional e que estratégia deve seguir a Assembleia num tempo em que vai ser preciso legislar com cautela acrescida.

Também será feito um balanço à gestão da pandemia na Região até porque quinta-feira há debate mensal com a presença do Governo Regional. O parlamento madeirense vai ouvir Miguel Albuquerque, Presidente do Governo, Pedro Calado, Vice-Presidente do Governo, Rui Barreto, Secretário Regional da Economia, Augusta Aguiar, Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, e Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, sobre “as questões relacionadas com a Covid-19”.

Pode seguir o debate aqui e também na nossa página de Facebook.