Assembleia Municipal do Funchal retomada na segunda-feira

A longa sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal vai ter continuidade na próxima segunda-feira após o plenário ter manifestado vontade em não prolongar a sessão de hoje por mais uma hora (até às 19 horas).

A sessão foi interrompida após a terceira intervenção (deputado independente Orlando Fernandes, CDS e PSD) sobre o 2.º ponto da Ordem do Dia - contas de 2019. Recorde-se que há 10 pontos na Ordem de Trabalhos e relativamente ao ponto 2 faltam ainda as intervenções do Grupo Municipal Confiança, deputado Roberto Vieira, CDU e PTP.

Os trabalhos são retomados na segunda-feira pelas 9 horas para mais uma longa ‘maratona’ perspectiva.