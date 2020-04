Foi hoje aprovado, na reunião da Assembleia Municipal de Santa Cruz, um voto de protesto contra a distribuição das verbas do Fundo de Emergência destinadas às instituições e casas do povo no âmbito das necessidades decorrentes dos efeitos da pandemia de covid-19.

O referido voto de protesto foi apresentado pelos deputados municipais do JPP, e aprovado com os votos a favor do JPP e PS e votos contra do PSD e CDS.

Segundo o JPP, “a transferências destas verbas, nos moldes em que as mesmas foram concretizadas, revelam que, mais uma vez, o Governo Regional instrumentaliza meios públicos sem critério e em prol de objectivos partidários”.

Com efeito, o partido que lidera autarquia santa-cruzense, alega que “em Santa Cruz a totalidade da verba que coube a este concelho, no valor de 450 mil euros, foi entregue a uma única instituição, sendo esta a Casa do Povo da Camacha”, quando, no seu entender, “deveriam ser geridas por organismos capazes de uma aplicação justa e com meios para chegar a quem realmente necessita”, leia-se às autarquias.

“Este apoio do Governo Regional é dado numa altura em que esse mesmo Governo Regional continua a ignorar e a desprezar organismos democraticamente eleitos como são as autarquias”, sustenta o partido em nota de imprensa.

Além disso, refere que “as Casas do Povo não têm nem a informação, nem os meios para garantir que essa distribuição se faça de forma transparente, justa e principalmente de forma universal e equitativa”, justificando deste modo o voto de proposto apresentado em Assembleia Municipal.