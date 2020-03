A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira decidiu proceder ao adiamento de todos os eventos culturais e sociais, programados até 31 de Março de 2020, nomeadamente o ciclo de conferências ‘Parlamento com Causas’, as visitas de estudo e outras visitas guiadas ao parlamento regional, bem como as visitas às IPSS da Região, estas últimas realizadas no âmbito do projecto ‘Parlamento mais Perto – Social’. Os concertos da Orquestra Clássica da Madeira/ANSA, que costumam ter como palco o Salão Nobre do parlamento madeirense, foram cancelados.

A presente decisão coaduna-se com o cumprimento dos procedimentos previstos no Plano de Contingência para prevenção e controlo do COVID-19, recentemente elaborado e divulgado pelo principal órgão de governo próprio da Região, de acordo com as orientações emanadas pela Direcção-Geral de Saúde.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, fez saber que no próximo dia 31 de Março a situação será reavaliada, por forma a aferir se, nessa altura, já estarão reunidas as condições de segurança para reagendar os eventos adiados.

Esta quinta-feira, a Conferência de Representantes irá debruçar-se sobre o Plano de Contingência e o funcionamento das Comissões e dos Plenários, no actual contexto.