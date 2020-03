ASA lançou desafio subordinado ao tema ‘Vai Correr Tudo Bem’

A Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA), para além das valências na área da recuperação de habitações e na formação em contexto real de trabalho - onde formou o ano passado 162 pessoas desempregadas das mais diversas áreas -, tem outras dinâmicas que são desenvolvidas através do projecto ‘[email protected]’. Neste contexto, estão inseridos outros subprojectos, nomeadamente a mercearia social (primeira da Madeira), a horta social, o cabeleireiro social e inúmeras iniciativas para a população que reside junto ao Polo Comunitário da Ribeira Grande, onde decorrem todas as acções, numa parceria com a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, mormente com o IEM e o IHM.

Nesta última variante, a ASA indica que iniciou uma série de desafios, principalmente para os mais jovens, para apresentarem trabalhos e outras actividades que podem desenvolver no interior das suas habitações. Nesse sentido, esta segunda-feira foram solicitados desenhos e mensagens que a ‘miudagem’ teria de expor num local à escolha, nas respectivas casas, subordinado ao tema ‘Vai correr tudo bem’.

De acordo com a ASA, “o resultado foi altamente positivo e instrutivo” e “novos desafios serão propostos para todos ocuparem o tempo livre”.