“As ajudas sociais do Governo Regional estão a gerar ciúme”, diz Bruno Miguel Macedo

O Presidente da Comissão Política do PSD/São Martinho, Bruno Miguel Macedo, lamenta que o executivo da Junta de Freguesia de São Martinho ataque “de forma incompreensível, os que ajudam quem mais precisa neste momento tão complicado”.

Em causa está a aprovação do voto de protesto dirigido ao Governo Regional.

“As ajudas sociais do Governo Regional estão a gerar ciúme, desconforto e nervosismo no presidente da Junta”, começa por dizer através de um comunicado de imprensa.

No seu entender, este tipo de política, “feita pela negativa, não passa de uma estratégia falhada para desviar atenções”.

Isto “quando todos sabem que este executivo não fala do que faz por duas razões: a primeira, porque tem muito pouco para mostrar e, a segunda, porque não consegue fazer melhor. Assim, limita-se a endereçar críticas ao Governo (que está a fazer) e esquece, por exemplo, as críticas à Câmara do Funchal e a si próprio (que nem fazem nem cumprem com as promessas feitas há anos)”, aponta.

Na sua óptica, “a falta de imaginação deste executivo é problemática e há sete anos que não existe uma ideia nova nem nada que o PSD já não tivesse feito no seu tempo”.

“Isto, apesar do PS ter mais 200 mil euros por ano no seu orçamento”, sustenta.

“Com humildade e seriedade, o PSD/São Martinho vai dar a mão a este executivo da Junta porque está na política para fomentar soluções e não para criar mais problemas. E é por isso que, na próxima Assembleia de Freguesia, prevista para o dia 25 de junho, o PSD vai apresentar duas propostas para ajudar quem precisa: a isenção de taxas para os que foram afectados pela pandemia e a alocação dos quase 180 mil euros, previstos para passeios sociais, a rubricas de âmbito social. O objectivo é usar as verbas disponíveis com critério e rigor, desobrigando a Junta de São Martinho “do papel de agência de viagens”, a única função que tem cumprido com distinção”, acrescenta ainda.

Para Bruno Miguel Macedo, ficam reunidas as condições para o executivo da Junta “estar mais sereno e mais preocupado em ajudar quem mais precisa, neste momento”.

“Para tal, só tem de apoiar estas iniciativas do PSD e todos saem a ganhar, especialmente a população da freguesia”, refere.

O social-democrata desafia o presidente da Junta a visitar os bairros e outros complexos habitacionais da freguesia e a assumir, nessas visitas, junto das pessoas e famílias, que está contra os apoios sociais desenhados pelo Governo Regional, “porque tem ciúmes das associações e dos seus elementos que, de forma abnegada, estão apenas a ajudar quem precisa”.

“Em nome da coerência, era o mínimo que devia fazer, concluiu.