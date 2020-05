Arquitectos projectam futuro no Debate DIÁRIO de hoje, siga aqui a conversa

Susana Jesus, Pedro Ribeiro e Luís Verga são os convidados do Debate DIÁRIO desta segunda-feira. São arquitectos e disputam as eleições para a Ordem dos Arquitectos, marcadas para 26 de Junho e que são este ano mais significativas para a Região e para os profissionais que aqui trabalham já que foi criada uma secção regional que reforça a arquitectura na Madeira.

Além de elegerem os órgãos nacionais, e de pela primeira vez dar o seu voto para o Conselho Directivo Regional da Madeira, Mesa da Assembleia Regional da Madeira e Conselho de Disciplina Regional da Madeira, os arquitectos inscritos e com quotas em dia elegem ainda o representante da Região na Assembleia de Delegados.

Das três listas com representação na nova secção, uma delas é encabeçada pelo actual delegado da Madeira na Ordem dos Arquitectos. Luís Verga foi escolhido há três anos pelos seus pares para dar voz à Região nos órgãos nacionais. Agora é candidato a presidente do Conselho Directivo Regional da Madeira na lista de Daniel Fortuna do Couto, o candidatol nacional a presidente da Ordem dos Arquitectos. Duarte Caldeira é o candidato a presidente da secção regional a Mesa da Assembleia e Cristina Perdigão do Conselho de Disciplina. Herberto Correia apresenta-se à Assembleia de Delegados nesta lista que tem como lema ‘Uma Ordem presente’.

A segunda lista, intitulada ‘Isto só lá vai com todos’, é liderada por Pedro Ribeiro que concorre à presidência do Conselho Directivo Regional da Madeira. Paulo Rosalino é o candidato a presidente da Mesa da Assembleia; e Ricardo Nogueira a presidente do Conselho de Disciplina. Concorrem na lista submetida por Gonçalo Byrne a nível nacional e que tem Cristina Oliveira (efectivo) e Paulo David (suplente) como candidatos a representantes da Madeira na Assembleia de Delegados da Ordem.

A terceira lista a concorrer à nova secção da Madeira é a da arquitecta Susana Gouveia Jesus, em representação da lista liderada a nível nacional por Cláudia Costa Santos. Com o slogan ‘A Ordem és tu’, além da arquitecta que concorre à presidência do Conselho Directivo Regional da Madeira, Lino Paixão encabeça a lista da Mesa da Assembleia e José Filipe Barreto de Sousa a do Conselho de Disciplina. Manuel José de Melo Rosa concorre à Assembleia de Delegados.

