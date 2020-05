ARM retoma operações de triagem e recolha selectiva de resíduos

Numa altura em que a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) retomou as operações de triagem e recolha selectiva nos municípios aderentes, nomeadamente, Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana, a empresa dá conta dos circuitos de recolha dos resíduos para a próxima semana, entre os dias 4 e 8 de Maio, para que as pessoas possam retomar a colocação de resíduos nos respectivos contentores.

Num apelo para que os madeirenses continuem a separar correctamente os seus resíduos, a ARM relembra que as embalagens de plástico e metal são colocadas no ecoponto amarelo, o vidro no ecoponto verde e o papel e cartão é depositado no ecoponto azul.

A ARM procede à recolha destes resíduos e garante o “adequado encaminhamento dos resíduos selectivos para reciclagem”, assim como os resíduos indiferenciados (lixo normal) para a valorização energética, solicitando ainda que os sacos de lixo sejam colocados sempre dentro dos contentores em prol de um ambiente melhor.