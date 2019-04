ARM critica PS por falar sobre gestão da água quando CMF tem “dívida gigante”

Numa reacção sem perder tempo, enquanto ainda decorre a Convenção dos Estados Gerais do PS-Madeira, a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira critica os socialistas por trazerem um açoriano para falar de um tema que não domina, apontam o dedo à Câmara do Funchal por se queixar da gestão da ARM quando tem “dívidas gigantes” e evoca “provocações gratuitas”, nomeadamente por parte do vice-presidente da autarquia.

Leia o comunicado na íntegra:

“O PS Madeira, na sua saga de trazer de fora quem venha ensinar aos Madeirenses, trouxe desta vez um presidente de uma entidade açoriana que regula as águas naquela região.

Este senhor acusa-nos de falta de transparência, sem conhecimento de causa. Aconselhamos-lhe, portanto, a consultar o nosso site www.aguasdamadeira.pt. Está lá tudo claro como água!

Porque será que apenas se queixam das tarifas os que têm dividas gigantes, designadamente, a Câmara Municipal do Funchal (CMF), que deve 21 milhões de euros à Águas e Resíduos da Madeira (ARM), continuando a aumentar a dívida em milhão de euros por ano, pese embora cobrarem aos munícipes do Funchal a tempo e horas, e até coercivamente quando, por qualquer razão, alguém se atrasa uns dias.

A fazer coro, o vice-presidente da CMF, que insinuou que a ARM poderia estar a financiar investimentos que pouco têm a ver com a sua atividade e que, por conseguinte, deveria ser auditada.

Quanto a investimentos, quem não os faz na renovação/manutenção das suas infraestruturas de redes de águas é a CMF, razão pela qual as perdas de água que se verificam atualmente neste munícipio são as maiores de sempre e comprometem seriamente sustentabilidade dos recursos hídricos regionais, prejudicando todos os Madeirenses, sem excepção.

Deveria saber que as contas da ARM são fiscalizadas por diversas entidades, nomeadamente por um Conselho Fiscal, um Revisor Oficial de Contas, sendo sujeita à supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, do Tribunal de Contas, da Inspeção Regional de Finanças, entre outras.

Apenas se compreende as suas provocações gratuitas porque deveria estar com o pensamento na empresa Frente Mar do Funchal...

Acusou, ainda, a ARM de praticar preços altos, face ao continente e aos Açores, referindo-se a 79€/tonelada cobrados pela ARM, pela entrega dos resíduos.

Mais uma vez se esqueceu de referir, deliberadamente, que recebeu da ARM, em 2018, por conta dos recicláveis entregues pelo município, o montante de 923.000€, pelo que o custo final da entrega dos resíduos do Funchal à ARM não é de 79€, mas sim de 58,61€/tonelada!”.