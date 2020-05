A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa, através de nota dirigida è imprensa, que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no Concelho da Ribeira Brava, entre as 9 e as 13 horas, da próxima quinta-feira (dia 7 de maio), haverá interrupção do abastecimento de água potável, na freguesia da Tabua.

Concretamente, deverá faltar água nos sítios da Candelária, Praia e Zimbreiros.

A ARM acrescenta ainda que a intervenção visa “diminuir as perdas de água”.