Com um dia com temperaturas de Verão, são muitos os que se têm dirigido à praia em família ou com amigos. Na Calheta, a praia de areia é um dos sítios mais apetecidos, conforme atestam as fotos publicadas esta tarde pelo Bar da Praia Beach Club, do Grupo Café do Teatro.

Como sempre, as autoridades de saúde recomendam distanciamento em relação aos outros banhistas, algo que ocorre neste areal.