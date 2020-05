ARAE fiscaliza 175 estabelecimentos no Funchal no âmbito do plano ‘Recomeço’

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE), tutelada pela Secretaria Regional de Economia, deu, hoje, início a um Plano Operacional (PO), denominado ‘O Recomeço’, com objectivo de verificar a execução das medidas de desconfinamento, nomeadamente no que toca à reabertura do comércio.

Nas fiscalizações que integraram o primeiro dia do PO, os inspectores da ARAE, reforçados por oficiais da Guarda Nacional Republicana, visitaram cerca de 175 estabelecimentos comerciais na cidade do Funchal, entre os quais os Centros Comerciais ‘La Vie’, ‘Madeira Shopping’ e ‘Madeira Fórum’, informou o gabinete do secretário regional de Economia em comunicado.

“O teor desta missão é eminentemente pedagógico, procurando ajudar os operadores económicos a se adaptarem à presente situação de enorme excepcionalidade, e de apelo ao bom-senso e à responsabilidade daqueles e dos respectivos clientes”, realça a mesma nota.

De salientar que o Plano Operacional abrange todo o território da Região Autónoma da Madeira e continuará a ser executado nos próximos dias.