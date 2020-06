Aquário da Madeira gratuito no mês de Junho

A Câmara Municipal de Porto Moniz divulgou hoje uma campanha, no âmbito da celebração do Dia Mundial da Criança, que proporciona a entrada gratuita no Aquário da Madeira a famílias que se façam acompanhar de crianças com idades iguais ou inferiores a 12 anos.

A iniciativa surgiu, segundo o presidente da autarquia, pela impossibilidade de celebração conjunta do Dia Mundial da Criança, como de resto costuma ser feito por aquele executivo. . “Todos os anos reunimos as nossas crianças de forma a assinalar este dia”, começou por adiantar Emanuel Câmara, Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz.

“É também neste dia que costumamos hastear a Bandeira Azul, galardão que as nossas piscinas ostentam há 25 anos, e esse é também um momento em que fazemos questão que as nossas crianças estejam presentes, não apenas por força da consciencialização para a conservação do meio ambiente, mas também porque este galardão lhes pertence”.

Este ano, e pela impossibilidade da celebração nos moldes habituais, a Câmara Municipal de Porto Moniz avançou com uma campanha de oferta de entradas no Aquário da Madeira a todas as famílias que se façam acompanhar de crianças com idades iguais ou inferiores a 12 anos, com o objectivo de devolver àquela infraestrutura a dinâmica que tinha antes do aparecimento da pandemia.

Emanuel Câmara ressalva que “a campanha não se destina apenas a munícipes do Porto Moniz” e refere que “esta é mais uma forma de apoiar os comerciantes locais, e trazer mais movimento ao concelho, uma vez que o aeroporto ainda não retomou a sua normalidade, o que resulta na não entrada de turistas na Região e origina uma diminuição significativa do movimento nos estabelecimentos comerciais do Porto Moniz. Com esta medida, estamos, em termos práticos, a tentar atrair visitantes ao nosso concelho.”

A iniciativa dura até ao dia 30 de junho, período durante o qual todas as crianças que visitem aquela infraestrutura serão brindadas com uma guloseima.