Aprovadas medidas para administração pública regional voltar ao activo

O Governo Regional aprovou esta tarde, em Conselho de Governo, medidas para o desconfinamento dos trabalhadores da administração pública regional, nomeadamente os dos serviços da administração directa, indirecta e sector empresarial da Região, já partir da próxima segunda-feira. Fica, assim, revogada a resolução n.º 233/2020, de 30 de Abril, “ excepto os seus números 14 e 15”, escreve o GR em comunicado enviado para as redacções há instantes.

Na resolução, ficam ainda definidas as medidas de desconfinamento aplicáveis ao funcionamento da ‘Loja do Cidadão’, também a partir do próximo dia 18 de maio.

Paralelamente, aprova as medidas de desconfinamento aplicáveis ao funcionamento da restauração, a partir do próximo dia 18 de Maio, como o DIÁRIO avançou na edição impressa de hoje.

Decorrente das medidas de desconfinamento e reabertura gradual do comércio e dos serviços públicos anunciadas pelo Governo Regional, a Loja do Cidadão da Madeira vai reabrir na próxima segunda-feira, 18 de Maio.