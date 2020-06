Apostar na Sidra como “marca de excelência”

Numa iniciativa realizada hoje, junto à futura sidraria dos Prazeres, o deputado Nuno Maciel salientou que o objectivo dos social-democratas passa por tirar o máximo proveito das espécies regionais, em particular como matéria-prima para a produção de sidra, um produto cada vez mais procurado e apreciado no mercado regional.

“No âmbito do trabalho que o Governo Regional tem vindo a desenvolver com o Decreto Legislativo Regional que institui as normas para a comercialização da sidra na Madeira e com a criação de uma rede de mini sidrarias em toda a Região, temos reunidas todas as condições para traçarmos, do ponto de vista estratégico, uma acção concertada que venha ao encontro de uma produção de sidra regional, de marca Madeira, efectivamente alicerçada naquelas que são as nossas produções, o nosso património genético natural”, disse o calhetense.

O parlamentar e ex-autarca salientou que este plano de acção consubstancia-se, essencialmente, em três pontos fundamentais. O primeiro assenta no conhecimento e preservação do património genético regional no que diz respeito às variedades de pêro, pêra e maçã, existindo doze espécies de excelência e ancestrais, já devidamente referenciadas no catálogo nacional das espécies fruteiras.

O segundo ponto refere-se à formação dos agricultores, dotando-os de competências técnicas para o conhecimento e produção desse património genético natural, contribuindo para a sua preservação e qualidade, o que se irá reflectir também na qualidade da sidra produzida.

Por fim, o deputado salienta que é necessário aumentar a produção, sendo necessário para isso aumentar a área de cultivo.

“Precisamos de ter uma produção que seja de qualidade, alicerçada naquela que é a nossa realidade mais ancestral, naquele que foi o nosso património. Tudo isto para produzirmos uma sidra de marca Madeira que nos distinga, que se afirme no contexto regional, mas também no contexto internacional, porque só os elementos diferenciados que nos distinguem é que poderão fazer a diferença nestas pequenas produções à nossa escala.”

A par da preservação destas espécies e da aposta da qualidade da sidra regional, o deputado salientou que esta é também uma forma de aumentar o rendimento dos agricultores.